"Ay Düşer Yollarına" kitabının geliri depremzede kız çocuklarına

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Şair Çetin Doğan’ın kaleme aldığı, satışından elde edilecek tüm gelirlerin 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden ailelerin eğitim gören kız çocuklarına bağışlanacağı "Ay Düşer Yollarına" adlı şiir kitabının tanıtım ve imza programı gerçekleştirildi.

Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eğitimci Fatma Burtaç Kıray’ın sunumunu üstlendiği etkinlikte, şiir ve müzik bir araya geldi.

Programda Öğretmen Şerif Özdemir, Gazeteci, Yazar, Şair, TV Program Yapımcısı ve Sunucusu Fahrettin Çelik, Emekli Durdu Yüce, Fotoğraf Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Halk Şairi Mehmet Girişit ile Şair Çetin Doğan, "Ay Düşer Yollarına" adlı kitaptan şiirler seslendirdi.

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Şiir dinletisi ve müzik performanslarıyla renklenen gecede, edebiyatseverler unutulmaz anlar yaşarken, kitabın taşıdığı sosyal sorumluluk mesajı da programa ayrı bir anlam kattı. Kitabın satışından elde edilecek gelirlerin tamamının, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden ailelerin eğitim gören kız çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla bağışlanacak olması katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Programda konuşan Şair Çetin Doğan, kitap tanıtımı ve şiir dinletisine beklenenin çok üzerinde katılım ve ilgi gösterilmesinin kendisini duygulandırdığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

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Doğan, gecenin kendileri için unutulmaz bir anıya dönüştüğünü ifade ederek, "Her dize bir notaya, her nota bir mısraya karıştı. Salonda yankılanan sözler ve melodiler, geceyi hafızalarda uzun süre silinmeyecek bir hatıraya dönüştürdü. Gerek müzik grubu gerekse şiirleri yorumlayan üstatlarımız Gölbaşı’ya unutulmaz bir şiir ve müzik ziyafeti sundular. Kitaba olan ilgi ise bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Emeği geçen bütün herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şair Çetin Doğan’ın "Ay Düşer Yollarına" adlı eseri, yalnızca şiirleriyle değil, 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden kız çocuklarının eğitimine katkı sunmayı amaçlayan anlamlı dayanışma girişimiyle de dikkat çekti.