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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi Erkek cesedinin kayıp olarak aranan Hasan Çavuş'a ait olduğu tespit edildi

        Bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi Erkek cesedinin kayıp olarak aranan Hasan Çavuş'a ait olduğu tespit edildi

        Adıyaman'da, 7 Kasım tarihinde 5 katlı inşaatın bodrum katında bulunan erkek cesedinin kayıp olarak aranan yaşlı adama ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi Erkek cesedinin kayıp olarak aranan Hasan Çavuş'a ait olduğu tespit edildi

        Adıyaman’da, 7 Kasım tarihinde 5 katlı inşaatın bodrum katında bulunan erkek cesedinin kayıp olarak aranan yaşlı adama ait olduğu belirlendi.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 151. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı yapımı devam eden bir inşaattın bodrum katında, 7 Kasım tarihinde yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermiş ve olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirlemiş ve cenaze yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan erkek cesedinin 4 gündür her yerde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Çavuş’a ait olduğu belirlendi. Hasan Çavuş’un henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı inşaata girdiği ve burada asansör boşluğundan bodruma düştüğü tahmin edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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