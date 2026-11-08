Ulu Baba Dağı'nın zirvesine yılın ilk karı yağdı

Hava sıcaklığının oldukça düştüğü ve dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede, Hüseyin Gazi Türbesi ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu. Yılın ilk kar yağışıyla birlikte 2 bin 600 metre rakımlı dağın zirvesi beyaza büründü.

Adıyaman’da etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Gece saatlerinde Ulu Baba Dağı’nın zirvesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte dağın zirvesi tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

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