Adıyaman'da husumetli aileler barıştırıldı

Adıyaman'da toplumsal huzurun, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi amacıyla anlamlı bir barış buluşması gerçekleştirildi.

Adıyaman merkeze bağlı Mestan Köyü'nde, akraba olan Çıtrık aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yıllardır süren husumet, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, beraberindeki heyetle Mestan Köyü'nü ziyaret ederek Çıtrık ailelerinin bir araya geldiği barış yemeğine katıldı.

Programda aile büyükleri bir araya gelip kucaklaşarak aralarındaki husumete son verdi ve barış ile kardeşlik yönünde önemli bir adım attı.

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Ailelerin barıştan yana ortaya koyduğu yapıcı iradeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Abdullah Küçük, "Bugün Mestan Köyümüzde iki ailemiz arasında barış ve kardeşliği yeniden tesis etmek amacıyla bir araya geldik. Öncelikle bu barışın sağlanmasına öncülük eden, sağduyulu davranarak barıştan yana irade ortaya koyan her iki ailemize teşekkür ediyorum. Bizlere düşen, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek; aramıza ayrılık ve nifak tohumları yerine sevgi, hoşgörü ve kardeşlik tohumları ekmektir. Her iki ailemiz de bugün gösterdikleri olgunluk ve sağduyuyla yalnızca kendi aralarında barışı tesis etmekle kalmamış, aynı zamanda gençlerimize de güzel bir örnek olmuştur. Temennimiz, bugün burada atılan bu anlamlı adımın iki ailemiz arasında ömür boyu sürecek bir dostluğun ve kardeşliğin başlangıcı olmasıdır. İnşallah gönülden ve sağlam temeller üzerine inşa edilen bu barış, nesiller boyu sürer. Bu güzel barışın sağlanmasında emeği geçen kanaat önderlerimize, muhtarlarımıza, aile büyüklerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, kardeşliğimizi ebedî eylesin" dedi.

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Çıtrık aile büyükleri ise iki aile arasında barışın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek barış sürecine öncülük eden Vali Abdullah Küçük'e ve barışın tesis edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.