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        ATV bariyerlere çarptı; 2 yaralı

        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde ATV'nin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:31 Güncelleme:
        ATV bariyerlere çarptı; 2 yaralı

        ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde ATV'nin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı Doğa Parkı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV bariyerlere çarptı. Kazada ATV’deki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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