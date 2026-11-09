Adıyaman'da kuyumcu dükkanına soygunu girişimi kamerada

Olay, sabah saatlerinde, Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzünü kar maskesiyle gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan şüpheli, girdiği kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulundu. Amacına ulaşamayıp panikleyen şüpheli, dükkandan çıkıp motosikletiyle kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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