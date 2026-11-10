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        Adıyaman'da Atatürk anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Adıyaman'da düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Adıyaman'da Atatürk anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Adıyaman’da düzenlenen törenle anıldı.

        Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen törende, Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman Belediyesi çelenkleri Atatürk büstüne sunuldu. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla törene katılanlar ve çevredeki cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

        Tören, iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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