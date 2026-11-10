Adıyaman'da Atatürk anıldı

Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen törende, Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman Belediyesi çelenkleri Atatürk büstüne sunuldu. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla törene katılanlar ve çevredeki cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

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