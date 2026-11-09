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        Gölbaşı'nda ATV devrildi: 2 yaralı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ATV motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Gölbaşı'nda ATV devrildi: 2 yaralı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ATV motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Malatya Karayolu Ozan köyü civarında Muhammet Ege D., idaresindeki ATV motoru sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Ceren Irmak D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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