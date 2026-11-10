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        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Adıyaman'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Adıyaman'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Adıyaman'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Adıyaman'da anıldı.

        Kahta ilçesinde Kaymakam Üsame Soysal, Tankçı Albay Serdar Mercan, Belediye Başkan Vekili Metin Alpkıray, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Vatandaşların da katıldığı ve öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk'ün askeri kişiliği hakkında konuşmayı Jandrama Astsubay Sinan Yılmaz yaptıktan sonra anma programı Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde devam etti.

        Çelikhan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Özgür Pelvan ve Belediye Başkanı Mahmut Şahin Atatürk Anıtı'na çenk sundu.

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        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Törene, protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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