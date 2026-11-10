Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Adıyaman'da anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Adıyaman'da anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Adıyaman'da anıldı.
Kahta ilçesinde Kaymakam Üsame Soysal, Tankçı Albay Serdar Mercan, Belediye Başkan Vekili Metin Alpkıray, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Vatandaşların da katıldığı ve öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Atatürk'ün askeri kişiliği hakkında konuşmayı Jandrama Astsubay Sinan Yılmaz yaptıktan sonra anma programı Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde devam etti.
Çelikhan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Özgür Pelvan ve Belediye Başkanı Mahmut Şahin Atatürk Anıtı'na çenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
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