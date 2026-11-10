Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Adıyaman'da anıldı

Vatandaşların da katıldığı ve öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

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