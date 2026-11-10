Gölbaşı ilçesinde sular buz tuttu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesiyle sular buz tuttu.

Gölbaşı ilçesinde etkili olan soğuk hava dalgası, sabah saatlerinde don olaylarına yol açtı. Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte açık alanlardaki su birikintileri ve çeşmeler buz tuttu. Ülke genelinde soğuk havanın etkisini göstermesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin çok daha altında seyretmesi Gölbaşı ilçesini de etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında derecelere kadar inmesinden dolayı özellikle durgun sular buz tuttu.