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        Şarampole yuvarlanan kişi yaralandı

        Adıyaman'da yol kenarında yürüdüğü esnada şarampole yuvarlanan kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Şarampole yuvarlanan kişi yaralandı

        Adıyaman’da yol kenarında yürüdüğü esnada şarampole yuvarlanan kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sitilce Mevki Atatürk Barajı yakınlarında gece saatlerinde yol kenarında yürüyen M.K. (38), isimli kişi dengesini kaybederek şarampole yuvarlandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.K’yı fark eden yoldan geçen sürücüler durarak yardıma koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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