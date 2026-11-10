Adıyaman'daki tütün alımı yarın başlıyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, tütün için yarın itibariyle alımların başlayacağını bildirdi.

Alkayış, yazılı açıklamasında, Adıyaman'daki tütün üreticilerinin bir süredir beklediği alım sürecinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Uğur Yalçın'ın koordinasyonunda, Ziraat Odası başkanlarının katılımıyla toplantı yapıldığını aktaran Alkayış, üreticilerin hak ve menfaatlerinin korunması için süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kentte tütün üretiminin binlerce kişinin geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Alkayış, şunları kaydetti:

"Kentimizin önemli geçim kaynaklarından biri olan tütün, binlerce hemşehrimizin emeği ve alın teriyle hayat bulmaktadır. Bu toprakların emektar insanlarının ürettiği tütünü ve üreticimizin emeğini korumak bizim önceliğimizdir. Hiçbir üreticimizin mağduriyet yaşamaması, çiftçimizin emeğinin karşılığını alması ve üretimin sürdürülebilirliği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tütün alımlarının yeniden başlayacak olması üreticilerimiz açısından sevindirici bir gelişmedir. Sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Yarın başlayacak alımların da tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."