Kahta'da cami ve taziye evlerinde kapsamlı temizlik çalışması

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyenin sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki cami ve taziye evlerinde kapsamlı temizlik çalışması yürütülüyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini ve toplumsal hassasiyetleri ön planda tuttuklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Camilerimiz ve taziye evlerimiz, toplumsal hayatımızda önemli bir yere sahip olan, hemşehrilerimizin bir araya geldiği kıymetli mekânlardır. Bu alanların temizliği ve bakımı bizim için yalnızca bir belediye hizmeti değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluktur.

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Kahta Belediyesi olarak her hizmetimizi gönülden ve büyük bir hassasiyetle yerine getiriyoruz.

Kahta'mızda belediye ekiplerimiz, hemşehrilerimizin ibadetlerini temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için camilerimizin halılarını temizliyor, avlularının ve bahçelerinin bakımını yapıyor.

Aynı safta omuz omuza durduğumuz camilerimize emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin.