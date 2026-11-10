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        Yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

        Adıyaman'da, 'yangın var' ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İhbarın asılsız çıkması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

        Adıyaman’da, ‘yangın var’ ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İhbarın asılsız çıkması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'ndeki konutlarda ‘yangın var’ ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi, olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede dakikalarca yangın aradı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, ihbarın asılsız olduğunu tespit etti. İhbarın asılsız çıkması sonrası ekipler olay yerinden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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