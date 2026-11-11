Adıyaman, e-ihracat siparişlerinde ilk 10 şehir arasında yer aldı

6 Şubat depremlerinin etkilediği Adıyaman'da yerli üretici, KOBİ ve esnaf, eihracatla yeniden ayağa kalkıyor. Üreticilerin yüzde 57'sinin sınır ötesine sipariş göndermesi, Adıyaman'ı satıcıların eihracata katılım oranı açısından Türkiye'nin sekizinci şehri yaparak ilk 10 arasına taşıdı. Trendyol verilerine göre, Adıyaman Azerbaycanlı müşterilerin favorisi, şehirden sınır ötesine gönderilen ilk 10 ürün arasında ise ilk altı sıra tekstile ait.

Türkiye'nin tarım, tekstil ve turizm merkezlerinden Adıyaman, yurt içindeki eticaret başarısını son yıllarda sınır ötesine taşıdı. Tekstil ve örme giyim tedarik üslerinden birine dönüşen şehirdeki satıcılara son bir yılda yurt dışından ulaşan siparişler rekor seviyede artarken, 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen programlar Adıyamanlı üreticilerin ayağa kalkmasına yardım etti.

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"Yanınızdayız" ile üretici ve esnafa eticaret desteği

Eticaret platformunun Adıyamanlı KOBİ, üretici ve esnafa sağladığı destekler, şehrin kısa sürede eski seviyesine ulaşmasına katkı sağladı. Ticaret Bakanlığı himayesinde; TOBB, MÜSİAD ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Trendyol tarafından başlatılan "Yanınızdayız" projesi ise, deprem bölgesindeki üreticiler ve esnafı eticaretle buluşturmak üzere uygulamaya konuldu. "Yanınızdayız" projesi, KOBİ ve üreticilerin dijital ticaret ekosistemine katılmasını, ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlara ulaştırmasını ve yeni müşterilere erişmesini destekledi. Proje, deprem sonrası bölgesel kalkınmayı kısa sürede sürdürülebilir bir büyüme modeline dönüştürdü. Atılan adımlarla birlikte, Adıyamanlı üreticilerin eihracat sipariş hacmi önemli bir tırmanış gösterip deprem öncesi seviyeleri aştı.

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Trendyol verileri, Adıyaman'ın son bir senede yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2,9 milyon sipariş aldığını ortaya koydu. Bir önceki yıla göre toplam sipariş artış oranı yüzde 173'ü bulurken, Adıyaman'ın moda ve tekstil, ev elektroniği ve ev tekstili gibi kategorilerde Türkiye ortalamasından belirgin bir şekilde daha hızlı büyüdüğü görüldü.

Her 10 üreticiden altısı eihracat yapıyor

Platform verilerine göre, Adıyaman'daki üreticilerin yüzde 57'si yurt dışına eihracat gerçekleştiriyor. Türkiye ortalamasının hayli üzerindeki bu rakam, satıcıların eihracata katılım oranı açısından Adıyaman'ı Türkiye'nin sekizinci şehri yaparak ilk 10 arasına taşıdı.

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Son bir yılda eihracata başlayan üreticilerin oranı ise yüzde 65 artarak rekor bir orana ulaştı. Adıyaman'a yurt dışından gelen net sipariş sayısındaki artış ise yüzde 170'i aştı.

ATSO Başkanı Torunoğlu: Eihracat performansı şehir için gurur vesilesi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, depremlerin etkilediği şehrin kısa sürede gösterdiği eihracat performansına vurgu yaptı:

"6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizin ekonomisini ve üretim potansiyelini yeniden ayağa kaldırmak, bizim için her zaman en öncelikli hedef oldu. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığı'mızın ‘Yanınızdayız' projesi ve Trendyol gibi değerli iş ortaklarımızın sağladığı katkılar, sanayici ve esnafımızın toparlanarak sınırlarımızı aşmasına önemli bir destek sundu. Bugün kentimizdeki üreticilerin yüzde 57'sinin eihracat yapar hale gelmesi ve Adıyaman'ımızın eihracata katılım oranında Türkiye genelinde sekizinci sıraya yükselerek ilk 10 şehir arasında yer alması, bizler için kıymetli bir gurur vesilesi. Yurt dışı siparişlerimizde elde edilen yüzde 170'i aşkın artış; özellikle tekstil ve örme giyim alanındaki üretim kalitemizin Azerbaycan'dan Körfez ülkelerine ve Avrupa'ya kadar karşılık bulduğunu gösteriyor. Şehrimizin üretim potansiyelini dijitalleşmeyle büyüterek KOBİ'lerimizi uluslararası pazarlarda desteklemeye ve bölgemizin kalkınmasına katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz."

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Adıyaman, Azerbaycanlı müşterilerin favorisi

Adıyaman'ın eihracat rotaları, Azerbaycan, Körfez bölgesi ile Orta ve Doğu Avrupa'yı kapsayan geniş bir coğrafyaya uzanıyor. Platform verilerine göre, Adıyamanlı üreticilerin yurt dışına en fazla satış gerçekleştirdiği ilk beş ülke Azerbaycan, Suudi Arabistan, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan oldu.

Adıyaman ürünlerine yoğun ilgi gösteren Azerbaycanlı müşterilerin verdiği siparişler, şehrin toplam eihracat hacminde beşte birden fazla bir orana ulaştı.

Adıyamanlı üreticilere sınır ötesinden gelen siparişlerde ise, tekstil ürünlerinin ağırlığı göze çarpıyor. Adıyaman'dan yurt dışına gönderilen ilk 10 ürün listesinde, ilk altı sıra tekstile ait: Tshirt, atlet, bluz, sweatshirt, elbise, eşofman takımları, pijama, ev giyim ve tayt gibi ürünler öne çıkarken; çatalbıçakkaşık takımları, mutfak gereçleri ve saatler de listeye girdi.

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Yurt içi siparişlerde de tekstil açık ara önde

Adıyamanlı üreticilere yurt içinden gelen siparişlerde de ilk sekiz sırayı tekstil ve giyim ürünleri alıyor. Tshirt, atlet, bluz, sweatshirt, elbise, eşofman takımı ve eşofman altı gibi ürünler sıralamayı belirlerken, çatalbıçakkaşık takımları ve saatler ilk 10'a giren diğer kategoriler oldu.

Adıyamanlı satıcıların en çok ürün gönderdiği şehirler listesinde İstanbul açık ara farkla ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip ediyor.