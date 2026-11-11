Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Öğretmenlere koruyucu aile eğitimi verildi

        Öğretmenlere koruyucu aile eğitimi verildi

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gönül Elçileri Projesi kapsamında, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine yönelik koruyucu aile bilgilendirme ve tanıtım eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Öğretmenlere koruyucu aile eğitimi verildi

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gönül Elçileri Projesi kapsamında, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine yönelik koruyucu aile bilgilendirme ve tanıtım eğitimi düzenlendi.

        Programa, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük’ün eşi Sema Küçük, Vali Yardımcısı Emine Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat katıldı.

        Düzenlenen eğitimde öğretmenlere koruyucu aile hizmetlerinin önemi, koruyucu aile olabilmenin şartları ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, her çocuğun sevgi, şefkat ve güven ortamında büyümesinin önemine dikkat çekilerek koruyucu aile hizmetlerinin çocukların sağlıklı gelişimi ve geleceği açısından taşıdığı önem vurgulandı.

        REKLAM

        Program sonunda, çocukların huzurlu ve güvenli bir aile ortamında yetişmesine katkı sunan çalışmalarından dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        30 bin metrekarelik Atatürk Parkı'nda sona gelindi
        30 bin metrekarelik Atatürk Parkı'nda sona gelindi
        Adıyaman'da okul çevresindeki gıda işletmelerine sıkı denetim
        Adıyaman'da okul çevresindeki gıda işletmelerine sıkı denetim
        Vali Küçük, AFAD lojistik deposunda incelemelerde bulundu
        Vali Küçük, AFAD lojistik deposunda incelemelerde bulundu
        Adıyaman'da binlerce fidan toprakla buluştu
        Adıyaman'da binlerce fidan toprakla buluştu
        Adıyaman'da 19 bin 500 fidan toprakla buluştu
        Adıyaman'da 19 bin 500 fidan toprakla buluştu
        Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu