Öğretmenlere koruyucu aile eğitimi verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gönül Elçileri Projesi kapsamında, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine yönelik koruyucu aile bilgilendirme ve tanıtım eğitimi düzenlendi.

Programa, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük’ün eşi Sema Küçük, Vali Yardımcısı Emine Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat katıldı.

Düzenlenen eğitimde öğretmenlere koruyucu aile hizmetlerinin önemi, koruyucu aile olabilmenin şartları ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, her çocuğun sevgi, şefkat ve güven ortamında büyümesinin önemine dikkat çekilerek koruyucu aile hizmetlerinin çocukların sağlıklı gelişimi ve geleceği açısından taşıdığı önem vurgulandı.

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Program sonunda, çocukların huzurlu ve güvenli bir aile ortamında yetişmesine katkı sunan çalışmalarından dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür edildi.