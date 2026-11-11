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        Adıyaman'da okul çevresindeki gıda işletmelerine sıkı denetim

        Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla okul çevrelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Adıyaman'da okul çevresindeki gıda işletmelerine sıkı denetim

        Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla okul çevrelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, okul çevrelerinde bulunan kantin, büfe ve marketler başta olmak üzere gıda satışı yapan işletmeler kontrol ediliyor.

        Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları, muhafaza şartları ve işletmelerin resmi kayıt belgeleri titizlikle inceleniyor. Özellikle çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının hedeflendiği denetimlerde, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

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        Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek, okul çevresindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerin büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade etti.

        Denetimlerin yalnızca kontrol amacı taşımadığını, aynı zamanda gıda güvenilirliği bilincinin güçlendirilmesini ve gelecek nesillerin sağlığının korunmasını hedeflediğini kaydeden Akkan, güvenilir gıda konusunda taviz vermeden çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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