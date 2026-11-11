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        30 bin metrekarelik Atatürk Parkı'nda sona gelindi

        Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapımında sona gelinen Atatürk Parkı, 21 Kasım'da açılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
        30 bin metrekarelik Atatürk Parkı'nda sona gelindi

        Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapımında sona gelinen Atatürk Parkı, 21 Kasım'da açılacak.

        Adıyaman'da yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Atatürk Parkı, açılışa hazırlanıyor. Temeli Mart 2026'da atılan park, yeşil alanları ve farklı yaş gruplarına yönelik sosyal donatılarıyla kentin sosyal yaşamına katkı sunacak.

        Parkta incelemelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaların son durumu ve açılış hazırlıkları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ankara Büyükşehir Belediyesinin projeye sunduğu desteğin önemine dikkat çeken Başkan Tutdere, belediyeler arasındaki dayanışmanın Adıyaman'ın yeniden inşasına katkı sağladığını belirterek "Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldırırken hemşehrilerimizin nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği yaşam alanlarını da şehrimize kazandırıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz Atatürk Parkı, bu çabamızın ve belediyelerimiz arasındaki dayanışmanın güzel bir eseridir.

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        Dayanışmayı hemşehrilerimizin yaşamına dokunan kalıcı hizmetlere dönüştüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve emeği geçen herkese Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum. 21 Kasım'da Sayın Yavaş'ın da katılımıyla açılışını yapacağımız parkımızda bütün hemşehrilerimizle buluşmayı bekliyoruz. Adıyaman'ımızı daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        Parkta fitness aletleri, voleybol ve basketbol sahaları yer alacak. Çocuklar için ayrılan toplam 1.000 metrekarelik oyun alanında ise salıncak, tırmanma grubu, dönence ve tahterevalli bulunacak.

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        Proje kapsamında 700 metre uzunluğunda sentetik çim koşu yolu ile akrilik zemin kaplamalı bisiklet yolu oluşturulacak. Toplam 1.100 metre uzunluğundaki park içi gezi yolları da yürüyüş yapmak isteyen vatandaşların kullanımına sunulacak.

        Parkın 18 bin metrekarelik bölümünü çim alan oluşturacak. Otomatik sulama sistemiyle bakımı sağlanacak yeşil alanlarda, peyzaj çalışmaları kapsamında 791 ağaç ve 4 bin 400 çalı bitkisi dikilecek.

        Dinlenme ve piknik alanlarına 32 çatılı piknik masası ile 52 bank yerleştirilecek. İki meydanı ve yedi giriş noktası bulunan parkta restoran, tuvalet, su deposu ve 50 araç kapasiteli otopark da yer alacak.

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        Aydınlatma sistemleriyle donatılacak ve Atatürk Anıtı'na ev sahipliği yapacak park, Adıyamanlıların spor, dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarına hizmet edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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