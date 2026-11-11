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        Adıyaman'da binlerce fidan toprakla buluştu

        Adıyaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde 19 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Adıyaman'da binlerce fidan toprakla buluştu

        Adıyaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde 19 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında kent genelinde 9 farklı noktada fidan dikimi yapıldı.

        Samsat ilçesinde, Safvan bin Muattal Hazretleri'nin türbe ve külliyesinin bulunduğu alanda düzenlenen programa Vali Abdullah Küçük, kurum müdürleri, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Küçük, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

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        Adıyaman'ın yüzölçümünün yüzde 23'ünün ormanlık alanlardan oluştuğunu ve bu alanın yaklaşık 155 bin hektara karşılık geldiğini belirten Küçük, son 10 yılda orman yangınlarında yılda ortalama 60 hektar alanın zarar gördüğünü ifade etti.

        Yangınlarda zarar gören alanların yerine en az iki katı ağaç dikildiğini aktaran Küçük, "Bu yıl inşallah 750 bin fidan dikmiş olacağız. Gelecek kuşaklara, çocuklarımıza ağaç sevgisini aşılamak durumundayız. Bu yıl ayrıca yaklaşık 400 bin zeytin fidanını Atatürk Barajı kıyısında dikeceğiz." dedi.

        - Kahta'da da fidan dikim etkinliği düzenlendi

        Kahta ilçesinde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim programı gerçekleştirildi.

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        Kahta Meslek Yüksekokulu kampüsünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, konuşmasında ağacın geçmişle geleceği, insanla tabiatı birbirine bağlayan önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, daha yeşil bir gelecek için düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Programın ardından Kızılay tarafından katılımcılara çorba ikram edildi. Daha sonra Atatürk Barajı civarındaki fidan dikim alanına geçildi.

        Etkinliğe Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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