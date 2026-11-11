Kahta'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi

Program, dikilen her fidanın geleceğe nefes olması temennisiyle sona erdi.

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen programda, doğanın korunmasının ve ağaçlandırma çalışmalarının hayati önemi vurgulandı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

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