KYK öğrencileri ve personeline afet farkındalık eğitimi

Eğitimde, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayat kurtardığına dikkat çekilerek, farkındalık çalışmalarının toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasının önemi vurgulandı.

Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması ve vatandaşların yaşanabilecek afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, kentte bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilere ve görevli personele yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

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