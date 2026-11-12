Öğrenciler mangal partisinde eğlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler için mangal partisi düzenlendi.

Gölbaşı Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü, Aşağı Nasırlı köyü İlkokulu öğrencileri ve aileleri için sıcak bir buluşma düzenledi. Köydeki okul bahçesinde gerçekleşen etkinlik, soğuk havaya rağmen katılımcıları bir araya getirdi.

Etkinlikte, müdürlük tarafından hazırlanan mangal partisi ile öğrenciler ve veliler keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, hem çocukların sosyalleşmesine katkı sağlarken hem de ailelerin bir araya gelmesi için önemli bir platform oluşturdu.