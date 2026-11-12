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        Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bahçesi enerji üreten otoparka dönüştürüldü

        Adıyaman 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünün 5 bin metrekarelik bahçesine kurulan güneş enerjisi santrali (GES) ile hem elektrik üretilecek hem de 160 araçlık kapalı otopark hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bahçesi enerji üreten otoparka dönüştürüldü

        Adıyaman 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünün 5 bin metrekarelik bahçesine kurulan güneş enerjisi santrali (GES) ile hem elektrik üretilecek hem de 160 araçlık kapalı otopark hizmet verecek.

        Türkiye ortalamasının üzerinde güneşlenme süresine sahip Adıyaman'da, İçişleri Bakanlığı ve Valilik işbirliğiyle "Otopark GES" Projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında müdürlüğün bahçesine 600'er vat gücünde 1020 güneş paneli yerleştirildi. Panellerin altına ise 160 aracın park edebileceği kapalı otopark yapıldı.

        Yıllık yaklaşık 900 bin kilovatsaat elektrik üretmesi planlanan santralle müdürlüğün enerji ihtiyacının karşılanması, fazla elektriğin ise Vali Konağı'nın tüketimiyle mahsuplaştırılması hedefleniyor.

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        Projenin, müdürlüğe yıllık yaklaşık 6 milyon lira enerji tasarrufu sağlaması ve yaklaşık 5 yılda kendini amorti etmesi öngörülüyor.

        Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, AA muhabirine, projenin hem enerji ihtiyacını karşılamak hem de bahçedeki otopark alanını düzenlemek amacıyla başlatıldığını söyledi.

        İçişleri Bakanlığından temin edilen ödenekle çalışmaları tamamladıklarını belirten Körede, "Projemiz 5 bin metrekarelik bir alana uygulandı ve 160 araçlık otopark ortaya çıktı. Projemizde yıllık 900 bin kilovatsaat civarında enerji elde edeceğiz. Bu bize yıllık 6 milyon liraya yakın tasarruf sağlayacak. Projemiz yaklaşık 5 yılda kendisini amorti etmiş olacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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