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        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

        ADIYAMAN'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 00:46 Güncelleme:
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

        ADIYAMAN’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaza, gece geç saatlerde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Yılmaz K. yönetimindeki 34 TC 5666 plakalı otomobil ile G.Ö. idaresindeki 55 AY 486 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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