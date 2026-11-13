Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece geç saatlerde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Yılmaz K. yönetimindeki 34 TC 5666 plakalı otomobil ile G.Ö. idaresindeki 55 AY 486 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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