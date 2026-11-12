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        Kaymakam Algın, dondan etkilenen Trabzon Hurması bahçelerini inceledi

        Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, zirai dondan etkilenen Trabzon Hurması bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Kaymakam Algın, dondan etkilenen Trabzon Hurması bahçelerini inceledi

        Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, zirai dondan etkilenen Trabzon Hurması bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, beraberindeki ilgili kurum amirleriyle birlikte Karaburun köyünü ziyaret ederek zirai dondan zarar gören Trabzon hurması üreticileriyle bir araya geldi.

        Üreticilerle görüşerek yaşanan olumsuzluklar hakkında bilgi alan Kaymakam Algın, ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zirai dondan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Zirai don olayından etkilenen çiftçilerin zararlarının tespit edilebilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçeyle başvurmaları gerektiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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