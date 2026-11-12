Kaymakam Algın, dondan etkilenen Trabzon Hurması bahçelerini inceledi

Zirai don olayından etkilenen çiftçilerin zararlarının tespit edilebilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçeyle başvurmaları gerektiği belirtildi.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, beraberindeki ilgili kurum amirleriyle birlikte Karaburun köyünü ziyaret ederek zirai dondan zarar gören Trabzon hurması üreticileriyle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.