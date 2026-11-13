Eski çöplükten yükselen siyah dumanlar korkuttu

Gökyüzüne yayılan dumanlar, Sitilce mevkisinin yanı sıra kent merkezinin farklı noktalarından da görüldü. Sabah saatlerinde kentin birçok noktasından fark edilen siyah dumanlar endişeye neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde Adıyaman merkez Sitilce mevkisinde bulunan eski çöplük alanında meydana geldi. Alandaki katı atıklar, bazı şahıslar tarafından ateşe verildi. Atıkların yanmasıyla birlikte eski çöplük alanından yoğun siyah duman yükselmeye başladı.

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