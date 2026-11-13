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        Eski çöplükten yükselen siyah dumanlar korkuttu

        Adıyaman'da eski çöplük alanındaki katı atıkların yakılması sonucu yükselen siyah dumanlar, kent merkezinin birçok noktasından görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Eski çöplükten yükselen siyah dumanlar korkuttu

        Adıyaman'da eski çöplük alanındaki katı atıkların yakılması sonucu yükselen siyah dumanlar, kent merkezinin birçok noktasından görüldü.

        Olay, sabah saatlerinde Adıyaman merkez Sitilce mevkisinde bulunan eski çöplük alanında meydana geldi. Alandaki katı atıklar, bazı şahıslar tarafından ateşe verildi. Atıkların yanmasıyla birlikte eski çöplük alanından yoğun siyah duman yükselmeye başladı.

        Gökyüzüne yayılan dumanlar, Sitilce mevkisinin yanı sıra kent merkezinin farklı noktalarından da görüldü. Sabah saatlerinde kentin birçok noktasından fark edilen siyah dumanlar endişeye neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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