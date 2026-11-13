Oğuz aksaç'tan AKEM öğrencilerine sürpriz ziyaret

Türk halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) sınava hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi, 915 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında öğrencilere kitap sevgisi kazandırmak ve okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla AKEM'de etkinlik düzenledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, kitap okumanın kişisel gelişim ve eğitim hayatındaki önemine dikkat çekildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla öğrencilere kitap hediye edildi.

Etkinliğe konuk olan Oğuz Aksaç, öğrencilerle sohbet etti. Ardından konservatuvar eğitmenleri ve öğrencilerle birlikte Türk halk müziği eserlerini seslendirdi. Sınav hazırlıklarına kısa bir ara veren öğrenciler, türkülere eşlik etti.

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Adıyaman Belediyesinin çocuklara ve gençlere yönelik eğitim çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Aksaç, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti. Etkinlik, öğrencilere kitapların verilmesi ve türkülerin seslendirilmesiyle sona erdi.