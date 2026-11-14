Polisten kaçan elektrikli motosiklet sürücüsüne 192 bin TL ceza

Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasız elektrikli motosiklet sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan sürücüye, 192 bin TL idari para cezası uygulandı.

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