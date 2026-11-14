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        Polisten kaçan elektrikli motosiklet sürücüsüne 192 bin TL ceza

        ADIYAMAN'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan elektrikli motosiklet sürücüsüne 192 bin TL para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Polisten kaçan elektrikli motosiklet sürücüsüne 192 bin TL ceza

        ADIYAMAN’da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan elektrikli motosiklet sürücüsüne 192 bin TL para cezası uygulandı.

        Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasız elektrikli motosiklet sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan sürücüye, 192 bin TL idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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