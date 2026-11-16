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        Hafif ticari araç traktör pulluğuna saplandı

        Adıyaman'da, hafif ticari araç, önünde seyreden traktöre arkadan çapması sonucu araca pulluklar saplandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Hafif ticari araç traktör pulluğuna saplandı

        Adıyaman’da, hafif ticari araç, önünde seyreden traktöre arkadan çapması sonucu araca pulluklar saplandı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kahta Karayolu Ortanca mevkiinde 02 AGP 455 plakalı hafif ticari araç önünde seyreden 02 KU 908 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazada traktörün arka kısmına bağlı olan pulluklar hafif ticari aracın ön camından içeriye girdi. Araca saplanan pullukların araç içerisindekilere zarar vermemesi ve araçların durabilmesi rahat bir nefes aldırdı. Ölümden dönen hafif ticari araç sürücüsü olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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