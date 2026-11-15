Kamyonet kasasına sıkışan kedi kurtarıldı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedinin zarar görmemesi için dikkatli bir kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin titiz müdahalesi sonucunda sıkıştığı yerden sağ salim çıkarılan kedi, daha sonra serbest bırakıldı.

Adıyaman merkez, Siteler Mahallesi 2034 Sokak’ta bir kedinin kamyon kasası arasına sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonun kasasına sıkışan kediyi başarılı bir operasyonla kurtardı.

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