Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde "Klinik Nörogenetik" eğitimi gerçekleştirildi

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından yapılan değerlendirmede, bilimsel gelişmelerin yakından takip edilerek akademik ve klinik bilgi birikiminin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.

Güncel bilimsel literatür ışığında gerçekleştirilen sunumda, özellikle tanı süreci zorluklar içeren nadir nörolojik hastalıklarda genetik yaklaşımların önemi üzerinde duruldu. Katılımcılar, nörogenetik alanındaki güncel gelişmeler ve bu gelişmelerin klinik uygulamalara yansımaları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

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