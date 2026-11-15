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        Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde "Klinik Nörogenetik" eğitimi gerçekleştirildi

        Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen haftalık eğitim toplantıları kapsamında "Klinik Nörogenetik" konusu ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde "Klinik Nörogenetik" eğitimi gerçekleştirildi

        Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen haftalık eğitim toplantıları kapsamında "Klinik Nörogenetik" konusu ele alındı.

        Dr. Mehmet Siner’in sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda, kalıtsal nörolojik hastalıkların patofizyolojisi, moleküler tanı yöntemleri, yeni nesil dizileme (NGS) teknolojilerinin klinik uygulamalardaki yeri ve genetik danışmanlık süreçleri değerlendirildi.

        Güncel bilimsel literatür ışığında gerçekleştirilen sunumda, özellikle tanı süreci zorluklar içeren nadir nörolojik hastalıklarda genetik yaklaşımların önemi üzerinde duruldu. Katılımcılar, nörogenetik alanındaki güncel gelişmeler ve bu gelişmelerin klinik uygulamalara yansımaları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

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        Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından yapılan değerlendirmede, bilimsel gelişmelerin yakından takip edilerek akademik ve klinik bilgi birikiminin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.

        Toplantı sonunda sunumundan dolayı Dr. Mehmet Siner’e teşekkür edildi.

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