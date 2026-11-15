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        Adıyaman'da prematüre doğan çocuklar ve aileleri bir araya geldi

        Adıyaman'da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre doğan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Adıyaman'da prematüre doğan çocuklar ve aileleri bir araya geldi

        Adıyaman'da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre doğan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen programda, erken doğumla dünyaya gelen çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Etkinlikte prematüre bebeklerin bakım süreçleri, gelişimleri, sağlık kontrolleri ve erken doğum sonrasında ailelerin karşılaştığı süreçler ele alındı.

        Programın açılışında konuşan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Akar, prematüre bebeklerin yaşama tutunma mücadelesinde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının önemine değinerek, bu alanda görev yapan sağlık personeline teşekkür etti.

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        Prematüre doğan çocukların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, erken doğum konusunda farkındalığın artırılması, ailelerin bilinçlendirilmesi ve prematüre bebeklerin gelişim süreçlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

        Program kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin pasta kesildi. Aileler ve çocuklar etkinlikte bir araya gelerek Dünya Prematüre Günü'nü kutladı.

        Etkinlik, katılımcıların birlikte geçirdiği programın ardından sona erdi.

        Etkinliğe Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Tepe ve ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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