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        Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

        Adıyaman'da, park halindeki otomobile çarpan bir araç takla atarak durabildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

        Adıyaman'da, park halindeki otomobile çarpan bir araç takla atarak durabildi.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 30151 Sokak içerisinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 AGM 632 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarparak takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza yerinde olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı.

        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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