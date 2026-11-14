Baba ile oğlunun kavgasında 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2607 Sokak’ta baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada oğul başından yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek baba ile oğlunu polis merkezine götürdü.

Adıyaman’da babasıyla kavga eden bir kişi başından yaralandı.

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