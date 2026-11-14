İki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan Kemal Ş., Özcan Ş., Mehmet Emin G., Bilge G., Yağmur G., ve Cumali G., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kemal Ş’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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