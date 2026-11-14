Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri İki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        İki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:27 Güncelleme:
        İki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan Kemal Ş., Özcan Ş., Mehmet Emin G., Bilge G., Yağmur G., ve Cumali G., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kemal Ş’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        REKLAM

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor

        Benzer Haberler

        Polisten kaçan elektrikli motosiklet sürücüsüne 192 bin TL ceza
        Polisten kaçan elektrikli motosiklet sürücüsüne 192 bin TL ceza
        Adıyaman'da bitki koruma ürünü bayilerine çapraz denetim
        Adıyaman'da bitki koruma ürünü bayilerine çapraz denetim
        Adıyaman'da miniklere 112'yi ne zaman aramaları gerektiği anlatıldı
        Adıyaman'da miniklere 112'yi ne zaman aramaları gerektiği anlatıldı
        Oğuz aksaç'tan AKEM öğrencilerine sürpriz ziyaret
        Oğuz aksaç'tan AKEM öğrencilerine sürpriz ziyaret
        Eski çöplükten yükselen siyah dumanlar korkuttu
        Eski çöplükten yükselen siyah dumanlar korkuttu
        Teşikan Yaylası için 6 köy muhtarından ortak çağrı
        Teşikan Yaylası için 6 köy muhtarından ortak çağrı