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        Adıyaman'da bitki koruma ürünü bayilerine çapraz denetim

        Adıyaman'da bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde depolanması ve satılması için bayilere yönelik çapraz denetimler sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Adıyaman'da bitki koruma ürünü bayilerine çapraz denetim

        Adıyaman’da bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde depolanması ve satılması için bayilere yönelik çapraz denetimler sürüyor.

        Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen denetimlerde, farklı bölgelerde görev yapan ekipler bayilerin faaliyetlerini inceliyor. Ekipler, ürünlerin depolama ve stoklama ile muhafaza şeklinin yanı sıra satış işlemlerini, kayıt ve belge düzenini ve bayilerin mevzuattan doğan diğer yükümlülüklerini kontrol ediyor. Tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklarla ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılıyor.

        Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde depolanması ve satılmasının yanı sıra doğru kullanılmasının da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, insan ve çevre sağlığının korunması açısından önem taşıdığını belirtti.

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        Denetimlerin tarımsal üretimde kaliteyi, güvenilirliği ve bilinçli uygulamaları güçlendirdiğini ifade eden Akkan, "Çapraz denetim uygulamamızla kontrol mekanizmalarımızın etkinliğini artırıyor, mevzuata uygun faaliyet gösterilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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