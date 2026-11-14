Adıyaman'da yolda 6 metrelik çukur oluştu

Olay, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Adıyaman- Gölbaşı kara yolu güzergahı Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında otoyolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 6 metre derinliğinde olduğu belirtilen çukur nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı, bölgeye Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, bölgede zaman zaman yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

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