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        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı; 1'i ağır 6 yaralı

        ADIYAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 21:24 Güncelleme:
        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı; 1'i ağır 6 yaralı

        ADIYAMAN’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

        Adıyaman'da sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gölbaşı karayolu üzerindeki kavşakta çarpıştı. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Kemal Ş., Özcan Ş., Mehmet Emin G., Bilge G., Yağmur G. ve Cumali G. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Kemal Ş.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA)

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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