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        Adıyaman'da lokantada yangın

        ADIYAMAN'da akşam saatlerinde bir lokantada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 21:40 Güncelleme:
        Adıyaman'da lokantada yangın

        ADIYAMAN’da akşam saatlerinde bir lokantada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Bugün akşam saatlerinde Eskişehir Pazarı’ndaki bir esnaf lokantasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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