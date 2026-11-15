Sincik balı uluslararası indeksli dergide yayımlandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde üretilen balın biyolojik özelliklerini inceleyen bilimsel araştırma, uluslararası indeksli KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi’nde yayımlandı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve daha önce birincilik ödülüne layık görülen çalışmada, Sincik balının yüksek antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri bilimsel analizlerle ortaya konuldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencisi Saadet Ertüm tarafından, Prof. Dr. Zehra Tuğba Murathan danışmanlığında hazırlanan "Adıyaman/Sincik Balının Bazı Biyolojik Özellikleri" başlıklı araştırma, yayımlanarak bilimsel literatürdeki yerini aldı.

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TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje, 2025 yılında Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ARGE Proje Pazarı Etkinliği’nde Tarım Bilimleri alanında birincilik ödülü kazanmıştı. Bilimsel makalenin yazarları arasında Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Yıl ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Özbey de yer aldı.

Araştırma kapsamında Sincik ilçesinin Durmuş, Geçitli ve Sakız köylerinden alınan bal örnekleri üzerinde biyolojik analizler gerçekleştirildi. İncelemelerde bal örneklerinin zengin fenolik ve flavonoid madde içeriğine sahip olduğu ve yüksek antioksidan aktivite gösterdiği belirlendi. Ayrıca örneklerin çeşitli mikroorganizmalara karşı farklı düzeylerde antibakteriyel ve antifungal aktivite sergilediği tespit edildi.

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Araştırmada köylerden alınan örnekler arasında da dikkat çekici farklılıklar ortaya çıktı. En yüksek antioksidan aktivite Durmuş köyünden alınan bal örneklerinde ölçülürken, antimikrobiyal aktivite bakımından Geçitli köyü balları öne çıktı. Polen analizlerinde ise 17 familyaya ait 26 farklı bitki taksonu tespit edildi.

Bilimsel araştırmanın yayımlanmasının, Sincik balının biyolojik özelliklerinin uluslararası akademik çevrelerde tanıtılmasına ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmayla birlikte Sincik balının markalaşma sürecine bilimsel verilerle destek sunulması da hedefleniyor. Adıyaman’da yaklaşık 85 bin arı kolonisiyle yıllık 900 ton bal üretimi gerçekleştirildiği belirtilirken, araştırmanın kentin arıcılık potansiyelinin tanıtılması ve bölge ekonomisine katkı sunması açısından önem taşıdığı ifade edildi.