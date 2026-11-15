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        Siteler Mahallesi Cem Evi inşaatında sona gelindi

        Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kent merkezindeki Siteler Mahallesi'nde İl Özel İdaresi tarafından yapımı sürdürülen Cem Evi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Siteler Mahallesi Cem Evi inşaatında sona gelindi

        Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kent merkezindeki Siteler Mahallesi’nde İl Özel İdaresi tarafından yapımı sürdürülen Cem Evi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Vali Abdullah Küçük, yapımı devam eden Cem Evi’ni ziyaret ederek çalışmaların son durumu ve projenin tamamlanma süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Yılsonunda tamamlanarak hizmete sunulması planlanan yapının, mahalle sakinlerinin ve vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor.

        Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentin asırlardır farklı kimlik ve inançların kardeşlik içerisinde yaşadığı bir kültüre sahip olduğu vurgulanarak, Siteler Mahallesi Cem Evi’nin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün pekişmesine katkı sağlamasının temenni edildiği belirtildi.

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