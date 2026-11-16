Adıyaman'da öğretmenlere 'Yapay Zeka Destekli Proje Yazma' eğitimi

Öğretmen Proje Akademisi (ÖPA) tarafından Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Proje Yazma Eğitimi", yaklaşık 50 öğretmenin katılımıyla tamamlandı.

1415 Kasım tarihlerinde Öğretmen Proje Akademisi Başkanı Deniz Özger tarafından verilen iki günlük eğitimde; proje fikri geliştirme, ihtiyaç analizi, bütçe planlaması ile ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik yapay zekâ destekli proje hazırlama yöntemleri uygulamalı olarak işlendi.

Eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ÖPA Başkanı Deniz Özger, Adıyaman'ın güçlü eğitim kadrosunu günümüz teknolojileriyle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Bizim için önemli olan yalnızca iki günlük bir eğitim gerçekleştirmek değil, bu eğitimden doğacak fikirlerin gelecekte somut projelere ve kalıcı kazanımlara dönüşmesidir" dedi.

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Özger ayrıca, programın hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun'a ve eğitime katılan öğretmenlere teşekkür etti.