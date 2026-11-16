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        Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

        Adıyaman’ın Besni ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında Ş.A. idaresindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 yaşındaki Derya Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ş.A. ile otomobilde bulunan S.A., F.Z.A. ve M.M.A. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Derya Avcı’nın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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