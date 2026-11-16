Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Derya Avcı’nın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında Ş.A. idaresindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 yaşındaki Derya Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ş.A. ile otomobilde bulunan S.A., F.Z.A. ve M.M.A. yaralandı.

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