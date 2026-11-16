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        Traktörün pulluğu, hafif ticari araca saplandı

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç traktöre çarptı. Traktörün arkasındaki pulluk araca saplanırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Traktörün pulluğu, hafif ticari araca saplandı

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç traktöre çarptı. Traktörün arkasındaki pulluk araca saplanırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

        Kaza, sabah saatlerinde, Ortanca köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AGP 455 plakalı hafif ticari araç, demir pulluk bağlı olan 02 KU 908 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün arkasındaki demir pulluk, hafif ticari aracın motor kaputunu parçalayıp, ön camdan sürücü kabinine girdi. Sürücünün yara almadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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