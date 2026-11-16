Traktörün pulluğu, hafif ticari araca saplandı

Kaza, sabah saatlerinde, Ortanca köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AGP 455 plakalı hafif ticari araç, demir pulluk bağlı olan 02 KU 908 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün arkasındaki demir pulluk, hafif ticari aracın motor kaputunu parçalayıp, ön camdan sürücü kabinine girdi. Sürücünün yara almadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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