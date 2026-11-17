Adıyaman'da traktör ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 17.11.2026 - 08:55 Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
B.G idaresindeki 02 EH 198 plakalı traktör ile Y.D idaresindeki 02 AGN 793 plakalı otomobil Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Belören Beldesi yol ayrımında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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