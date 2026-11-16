Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da kızların yumruklu kavgasını vatandaşlar ayırdı

        Adıyaman'da kızların yumruklu kavgasını vatandaşlar ayırdı

        Adıyaman'da bir grup genç kız arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Adıyaman'da kızların yumruklu kavgasını vatandaşlar ayırdı

        Adıyaman’da bir grup genç kız arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlandı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında bir grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada genç kızlar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Birbirlerinin saçlarını da çeken kızları, araya giren çevredeki vatandaşlar ayırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da şehirler arası yolcu otobüsü ile belediye otobüsünün çarpıştığı...
        Adıyaman'da şehirler arası yolcu otobüsü ile belediye otobüsünün çarpıştığı...
        Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsü belediye otobüsüne çarptı Feci kaza...
        Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsü belediye otobüsüne çarptı Feci kaza...
        Traktörün pulluğu, hafif ticari araca saplandı
        Traktörün pulluğu, hafif ticari araca saplandı
        Takla atan otomobildeki 4 yaşındaki Derya öldü; ailesinden 4 kişi yaralandı
        Takla atan otomobildeki 4 yaşındaki Derya öldü; ailesinden 4 kişi yaralandı
        Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki çocuk öldü
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki çocuk öldü