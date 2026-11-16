Adıyaman'da kızların yumruklu kavgasını vatandaşlar ayırdı
Adıyaman'da bir grup genç kız arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlandı.
Adıyaman’da bir grup genç kız arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında bir grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada genç kızlar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Birbirlerinin saçlarını da çeken kızları, araya giren çevredeki vatandaşlar ayırdı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.