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        Adıyaman'da aranan 73 kişi yakalandı

        Adıyaman'da polis ekiplerinin 915 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı. Yakalananlardan 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 21:53 Güncelleme:
        Adıyaman'da aranan 73 kişi yakalandı

        Adıyaman’da polis ekiplerinin 915 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı. Yakalananlardan 15’i tutuklandı.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yakalanan 73 kişiden 9’unun hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Tutuklanan 15 kişi ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında 10 kişi hakkında işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 20,19 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 14 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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        Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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