Adıyaman'da aranan 73 kişi yakalandı
Adıyaman'da polis ekiplerinin 915 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı. Yakalananlardan 15'i tutuklandı.
Adıyaman’da polis ekiplerinin 915 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı. Yakalananlardan 15’i tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yakalanan 73 kişiden 9’unun hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Tutuklanan 15 kişi ceza infaz kurumlarına teslim edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında 10 kişi hakkında işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 20,19 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 14 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.
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