Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi yolu üzerinde Yunus Emre D., idaresindeki 02 AGN 873 plakalı otomobil ile Bekir G., idaresindeki 02 EH 198 plakalı traktör çarpıştı. Yaşanan kazada sürücüler ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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