Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, yaya geçişini engelleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren materyaller toplandı.

Daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırım ve yol işgaline devam ettiği belirlenen işyerlerine ait duba, kırlangıç, reklam panosu ile metal ve beton çiçeklikler zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin de desteğiyle gece saatlerinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Çok sayıda işyerinin kontrol edildiği denetimlerde, kurallara aykırı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmeler hakkında tutanak düzenlendi.

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Belediye yetkilileri, kaldırım ve yolların herkesin ortak kullanım alanı olduğunu belirterek esnaflara kurallara uyulması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen işgallerin devam etmesi halinde ilgili işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte yaya geçiş hakkının ve trafik güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Adıyaman’ın sokakları, kaldırımları ve ortak kullanım alanları hiçbir kişi ya da işletmenin özel kullanımına bırakılamaz. Esnafımızın ticari faaliyetlerini sürdürürken yayalarımızın geçiş hakkını ve trafik güvenliğini de gözetmesi gerekiyor. Bizim önceliğimiz, kentte günlük yaşamı kolaylaştıran, herkesin kendisini güvende ve özgürce hareket edebilir hissettiği bir şehir düzeni oluşturmak. Bu konuda kuralları görmezden gelen uygulamalara karşı denetimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.