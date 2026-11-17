Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan bıçakla kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Alamettin Peker Hatip Ortaokulu önünde iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Meydana gelen olayda kavgaya karışan 2 kişiyle kavgaya müdahale etmek isteyen 1 kişi vücutlarına aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.